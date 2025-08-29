Los Yankees buscan arrebatarle increíble marca a Ronald Acuña Jr. y sus Bravos (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los New York Yankees castigaron (10-4) a los Chicago White Sox y extendieron su gran momento en la recta final de la temporada de las Grandes Ligas. Los neoyorquinos sumaron su quinto lauro consecutivo para mantenerse en una aguerrida lucha por el liderato en la División Este de la Liga Americana.

Los dirigidos por Aaron Boone se apoyaron en otra presentación descomunal de sus toleteros, que sumaron tres vuelacercas en el partido. Trent Grisham, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. la desaparecieron del parque para liderar el lauro sobre los patiblancos.

Precisamente, Bellinger abrió las acciones en el primer inning con larga conexión por el jardín derecho para remolcar las primeras dos carreras del desafío. El cuadrangular del patrullero pone en carrera a los Yankees de una impresionante marca de bambinazos, que está en manos de Ronald Acuña Jr. y sus Atlanta Braves.

Yankees busca romper récord de Acuña Jr. y Atlanta

En la historia reciente de las Grandes Ligas, los equipos han comenzado los partidos con una potencia ofensiva cada vez más notable, especialmente en la primera entrada. El récord lo ostentan los Bravos de Atlanta de 2023, con 47 jonrones en la primera entrada, una cifra donde el patrullero venezolano dejó su huella cuando se convirtió en el primer 40-70 en la historia de Las Mayores.

Con el estacazo de Cody Bellinger en la primera entrada, los Yankees llegaron a 41 jonrones en el primer capítulo de un juego en la vigente campaña de MLB. La organización neoyorquino quedó a solo seis tablazos de cuatro esquinas de igualar la hazaña de Atlanta, a mes de que culmina la temporada regular.