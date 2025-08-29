Estos fueron los resultados del 28 de agosto en MLB

Este 28 de agosto, se dio una jornada acortada en Grandes Ligas, pues nada más se llevaron a cabo ocho compromisos, aunque casi todos con tintes definitorios de cara al último mes de acción en la temporada 2025.
NOTAS RELACIONADAS
Varios equipos, como es el caso de Medias Rojas de Boston, Astros de Houston, Yankees de Nueva York y Filis de Fildefia consiguieron victorias importantes para afianzarse en puestos de clasificación para la Postemporada.
Resultados de la jornada del 28 de agosto en MLB
Orioles de Baltimore 2-3 Medias Rojas de Boston
Cerveceros de Milwaukee 4-6 Cascabeles de Arizona
Astros de Houston 4-3 Rockies de Colorado
Cardenales de San Luis 4-1 Piratas de Pittsburgh
Gigantes de San Francisco 4-3 Cachorros de Chicago
Filis de Fildelfia 19-4 Bravos de Atlanta
Mets de Nueva York 4-7 Marlins de Miami
Medias Blancas de Chicago 4-10 Yankees de Nueva York