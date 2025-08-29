MLB

Estos fueron los resultados del 28 de agosto en MLB

Yankees de Nueva York tiene la posibilidad de meterse como uno de los puestos de comodín en la Liga Americana 

Por Alejandro Jesús Fernández
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 12:22 am
Estos fueron los resultados del 28 de agosto en MLB
Foto: MLB
Suscríbete a nuestros canales

Este 28 de agosto, se dio una jornada acortada en Grandes Ligas, pues nada más se llevaron a cabo ocho compromisos, aunque casi todos con tintes definitorios de cara al último mes de acción en la temporada 2025.

NOTAS RELACIONADAS

Varios equipos, como es el caso de Medias Rojas de Boston, Astros de Houston, Yankees de Nueva York y Filis de Fildefia consiguieron victorias importantes para afianzarse en puestos de clasificación para la Postemporada.

Resultados de la jornada del 28 de agosto en MLB

Orioles de Baltimore 2-3 Medias Rojas de Boston
Cerveceros de Milwaukee 4-6 Cascabeles de Arizona
Astros de Houston 4-3 Rockies de Colorado
Cardenales de San Luis 4-1 Piratas de Pittsburgh
Gigantes de San Francisco 4-3 Cachorros de Chicago
Filis de Fildelfia 19-4 Bravos de Atlanta
Mets de Nueva York 4-7 Marlins de Miami
Medias Blancas de Chicago 4-10 Yankees de Nueva York

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada José Altuve
Viernes 29 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB