El jardinero venezolano de 27 años de edad ha sido víctima constante ante Marlins de Miami

Desde que debutó en MLB, con una irrupción que lo puso en la portada de las noticias, Ronald Acuña Jr. se ha convertido en un pelotero bastante polarizador, entre quienes lo veneran y otros que se convirtieron en sus detractores.

Su juego bastante llamativo, que apasiona a los fanáticos, también ha causado malestar entre varios rivales, quienes no ven bien esta "arrogancia" al momento de desempeñarse sobre el terreno de juego.

Ronald Acuña Jr. ha creado sentimientos dispares entre sus rivales

Este 27 de agosto, el pelotero venezolano fue víctima de un pelotazo a más de 90 millas por hora, producto de un lanzamiento del pitcher Ryan Gusto, lo cual provocó que se vacíen las bancas y el manager Brian Snitker sea expulsado al reclamar esta acción.

Sin duda esto es algo que preocupa a Ronald Acuña Jr. y a toda la organización de Bravos de Atlanta, ya que es su principal referente y además está regresando de una lesión de larga duración.

Miami es su lugar predilecto

De acuerdo a la información de Beisbol Play, la cual compartió en su cuenta de Instagram, el MVP de la Liga Nacional en 2023 ha recibido 51 pelotazos a lo largo de su todavía joven carrera en Grandes Ligas.

La mayoría de esos impactos se dan cuando se mide a Marlins de Miami, en una historia de rivalidad entre la franquicia y el venezolano, que ha tenido como principal protagonista a Sandy Alcántara al momento de propinarle bolazos al jardinero de 27 años de edad.