MLB: Cleveland toma dura decisión con este pelotero dominicano (+Detalles)

Los Guardianes de Cleveland realizaron un movimiento de roster significativo este jueves 28 de agosto, con la salida del veterano primera base Carlos Santana, quien fue dejado en libertad por la organización. La decisión marca un punto de inflexión en la temporada 2025 de Grandes Ligas y, posiblemente, en la carrera de un jugador con amplia trayectoria.

Santana, de 39 años, es uno de los bateadores más reconocidos de la última década, con más de 300 cuadrangulares en su carrera y una reputación construida en base a su disciplina en el plato y capacidad para embasarse. Su paso por Cleveland siempre ha estado marcado por una conexión especial con la afición, siendo parte fundamental de varios años competitivos en la franquicia.

Carlos Santana cierra un ciclo de 11 temporadas

La salida del dominicano responde tanto a ajustes en el roster como al momento deportivo actual del equipo, que busca dar mayor espacio a jugadores jóvenes en su ofensiva. Pese a ello, Santana deja un legado de profesionalismo y consistencia, con números que lo ubican entre los referentes latinos de su generación en las Mayores.

Además de este movimiento, el equipo de Guardianes de Cleveland anunció que el utility Daniel Schneemann fue activado desde la lista de paternidad, reincorporándose al equipo tras unos días fuera por motivos personales.

El futuro inmediato de Carlos Santana aún es incierto, pero su experiencia y calidad ofensiva podrían abrirle puertas en otra organización. Mientras tanto, en Cleveland quedará el recuerdo de uno de los peloteros más queridos por la afición, que con su entrega y talento marcó una época dentro del club.

De por vida en Grandes Ligas, hasta ahora, "Slamtana" tiene 1.878 hits, entre ellos 403 dobles, 17 triples y 335 jonrones. Además, cuenta con 1.134 carreras remolcada, 1.107 anotadas y un promedio de .241, todo esto en 2.196 juegos disputados en su carrera, entre 2010 y 2025.