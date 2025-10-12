El venezolano Willy Martin celebra 3 meses de éxito de “Mi Amor con Te Quiero”

Suscríbete a nuestros canales

Conducido por Willy Martin, Richelle Lehrer, Jesús Guerrero y Lui Vizcaya, “Mi Amor con Te Quiero” celebra más de tres meses al aire, consolidándose como uno de los espacios de entretenimiento digital más vibrantes y auténticos de la actualidad.

Este proyecto ha logrado convertirse en un punto de encuentro semanal para miles de seguidores que, con cariño, se autodenominan 'Los MiAmorcitos'.

La conexión con la audiencia ha superado expectativas, generando una comunidad fiel y participativa que hace del programa un fenómeno cultural dentro y fuera de Miami.

Invitados de lujo en "Mi amor con Te Quiero"

En sus primeras ediciones, el programa ha contado con la participación de invitados de primer nivel, quienes han compartido anécdotas, reflexiones y momentos únicos que se han viralizado en redes sociales.

Además, el show prepara la llegada de nuevos invitados top que prometen seguir marcando pauta en la conversación digital y mediática.

El formato ha demostrado un impacto real en la comunidad, consolidándose como un espacio diverso, divertido y necesario que combina entretenimiento con actualidad y cercanía.

Desde entrevistas íntimas hasta dinámicas virales, el programa se ha posicionado como una referencia fresca en la oferta de contenidos en español.

Un éxito en las plataformas

Hoy en día, el programa está disponible a través de La Connector House en YouTube, donde se pueden revivir todos los episodios en el playlist de “Mi Amor con Te Quiero”.

Además, el público tiene ahora la oportunidad de asistir en vivo al estudio y compartir la experiencia en directo junto a los anfitriones.

“Mi Amor con Te Quiero” se transmite todos los jueves a las 2:00 p.m. y está disponible en múltiples plataformas digitales.

Nota de prensa