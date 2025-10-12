Mira la terrible racha de México contra selecciones Conmebol

Suscríbete a nuestros canales

La abultada goleada por 4-0 que la Selección de México encajó recientemente ante Colombia en un amistoso no fue un hecho aislado, sino la última evidencia de un problema estructural que persigue al combinado tricolor ante las selecciones de la Conmebol.

Al analizar el historial oficial de México ante estos países desde el año 2010, la realidad es más que preocupante y enciende las alarmas de cara a futuras competiciones internacionales.

Historial desolador: 1 victoria en 17 partidos

Contando exclusivamente juegos oficiales (Mundiales y Copa América) desde el inicio de la década de 2010, la Selección Mexicana acumula un saldo extremadamente negativo que evidencia la brecha de nivel entre la CONCACAF y la CONMEBOL.

En los últimos 15 años, México ha disputado al menos 17 partidos oficiales contra selecciones sudamericanas, con un registro que es un dolor de cabeza para sus aficionados:

Victorias: 1

Empates: 5

Derrotas: 11

La única luz en este oscuro panorama ocurrió en la Copa América Centenario 2016, cuando México logró una victoria de 3-1 ante Uruguay. Sin embargo, ese mismo torneo terminó con una de las peores humillaciones de su historia (7-0 ante Chile en cuartos de final).

Derrotas recientes que profundizan la crisis

El patrón de derrotas se ha mantenido constante y ha golpeado al "Tri" en los torneos más importantes:

Fracasos mundialistas (2010 y 2022): En las Copas del Mundo, México fue eliminado por equipos de CONMEBOL, cayendo 0-1 ante Uruguay en Sudáfrica 2010 (fase de grupos) y 2-0 ante Argentina en Catar 2022 (fase de grupos).

Dolor en la Copa América 2024: Uno de los reveses más recientes y dolorosos se produjo en la última edición de la Copa América, donde México fue derrotado 1-0 por Venezuela con un gol de penal de Salomón Rondón.

Esta racha demuestra que, si bien México domina en su confederación, los duelos contra los sudamericanos se han convertido en una pared infranqueable en la última década y media. La goleada ante Colombia es, por lo tanto, el eco de una tendencia preocupante que el fútbol mexicano necesita de revertir.