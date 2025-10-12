¡Leyenda! James Rodríguez iguala récord histórico en la Selección Colombia

Suscríbete a nuestros canales

La goleada de la Selección Colombia a México fue una muestra de superioridad absoluta. Pero más allá del gran resultado, la noche fue histórica gracias a la brillante actuación de su capitán, James Rodríguez, quien con dos nuevas asistencias alcanzó una marca legendaria en el fútbol colombiano.

El '10' de la selección cafetera, a menudo cuestionado por sus altibajos y las intermitentes irregularidades a nivel de clubes, volvió a vestirse de figura y líder indiscutible con la camiseta tricolor, demostrando una vez más que con Colombia saca a relucir su mejor y más determinante versión.

El récord: 40 asistencias para la historia

Con sus dos pases de gol ante los "Aztecas", James Rodríguez igualó a Carlos "El Pibe" Valderrama como el máximo asistidor histórico de la Selección Colombia, sumando un total de 40 asistencias con la camiseta nacional.

Este registro lo coloca a la par de la máxima leyenda en la generación de creadores de juego colombianos y también subraya su rol vital como el eje creativo y principal generador de fútbol ofensivo del equipo en la última década.

¿Quedará en solitario?

El logro de James Rodríguez llega en un momento clave de la temporada y proyecta una gran expectativa para el próximo compromiso de la Selección Colombia. El equipo se enfrentará a Canadá este martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de New Jersey.

Este partido, el último de la actual fecha FIFA, se convierte en una oportunidad de oro para el jugador del Club León, quien podría superar a 'El Pibe' Valderrama y consolidarse en solitario como el máximo asistidor en la historia de Colombia.

De conseguir una asistencia en suelo estadounidense, el talentoso zurdo se aseguraría un lugar aún más prominente en la historia del fútbol colombiano, dejando atrás el registro del icónico mediocampista de la generación de los años 90.