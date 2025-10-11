Colombia elimina a España y alcanza las semifinales del Mundial Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Colombia Sub-20 ha escrito una página dorada en su historia al conseguir una dramática y memorable clasificación a las semifinales del Mundial de la categoría.

En un partido de infarto, lleno de emociones y volteretas, el equipo "cafetero" derrotó a su similar de España en un duelo que será recordado como uno de los mejores del torneo.

El enfrentamiento de cuartos de final, que enfrentaba a dos potencias del fútbol juvenil, no decepcionó. Ambas escuadras demostraron un nivel superlativo, luchando hasta el último aliento por un cupo entre los cuatro mejores del planeta.

Montaña rusa de emociones

El partido se desarrolló como una verdadera montaña rusa emocional. Colombia fue la primera en golpear al minuto 38, cuando Néiser Villarreal demostró su olfato goleador para adelantar a los sudamericanos. Con la ventaja mínima, los "cafeteros" se fueron al descanso con la moral alta y la sensación de controlar el marcador.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente al inicio del segundo tiempo. La "Roja" salió con una mentalidad completamente distinta, decidida a revertir el resultado. En un lapso de apenas tres minutos, España remontó y puso contra las cuerdas a Colombia.

La inspiración de Néiser Villarreal

Lejos de hundirse ante la adversidad, el conjunto colombiano mostró un corazón y una garra inquebrantables. El líder de la reacción fue, precisamente, el hombre que había abierto el marcador: Néiser Villarreal.

El delantero de Millonarios se transformó en la figura épica de la noche, asumiendo la responsabilidad y guiando a su equipo a la victoria. Con una actuación sobresaliente, logró inclinar la balanza nuevamente a favor de Colombia, completando un hat-trick personal que selló la clasificación de su país.

Con esta victoria, la Selección Colombia Sub-20 se convierte en la primera semifinalista del Mundial y espera ahora por la definición de su rival en la siguiente fase, con el sueño de llegar a la final más vivo que nunca. Los aficionados celebran un triunfo que resalta el talento y la resiliencia de su nueva generación de futbolistas.