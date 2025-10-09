Estos son los venezolanos que pueden ser campeón del Mundial Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-20 ha entrado en sus fases decisivas y, aunque la Vinotinto no está participando, el talento venezolano tiene representación con dos jóvenes criollos que sueñan con levantar el trofeo en Chile.

La particularidad es que ambos defienden las camisetas de otras selecciones, pero tienen la posibilidad de jugar con Venezuela en el futuro.

Venezolanos con opciones en el Mundial Sub-20

Dos selecciones que han alcanzado los cuartos de final del torneo juvenil cuentan con jugadores de ascendencia venezolana en sus filas. Sus nombres están siendo observados de cerca por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), y su desempeño en un torneo de esta magnitud solo aumenta su valor.

Alain Gómez (Argentina)

El primero de ellos es Alain Gómez, un guardameta de 18 años que actualmente defiende los colores de la Selección Argentina Sub-20. Hoy en día forma parte del Juvenil A del Valencia CF en España.

Nació en Tenerife. pero puede representar a la Vinotinto gracias a que su padre es venezolano. Su madre es argentina, lo que le otorga triple nacionalidad.

David de Ornelas (Noruega)

El segundo talento con raíces venezolanas es David de Ornelas, quien representa a la selección de Noruega Sub-20. Es hijo del exfutbolista criollo Fernando de Ornelas, una figura reconocida que brilló con la camiseta de la Vinotinto.

A diferencia de Gómez, este prospecto ya tuvo experiencia representando a Venezuela en categorías inferiores. Anteriormente, vistió la camiseta nacional en las selecciones Sub-15 y Sub-17.

Su conexión con el país sigue siendo fuerte. Recientemente, el joven futbolista ha afirmado públicamente: “Amo a Venezuela”, un sentimiento que ilusiona a la afición y a la FVF sobre un posible regreso a la selección en el futuro.

Dilema de la FVF

Si bien ambos jugadores están defendiendo otras banderas en este torneo juvenil, el reglamento FIFA les permitiría, en el futuro, optar por jugar con la selección mayor de Venezuela, siempre y cuando cumplan con los requisitos y no hayan jugado más de tres partidos oficiales con la selección absoluta de otro país.

Su participación en esta instancia de cuartos de final no solo les da una valiosa experiencia de élite, sino que los posiciona como piezas de alto valor en el mapa futbolístico mundial, aumentando las esperanzas de la Vinotinto de contar con su talento en próximas convocatorias.