Cronograma de distribución de la gasolina subsidiada del 13 al 19 de octubre

Del 13 al 18 de octubre se llevará a cabo la distribución de la gasolina subsidiada, según directrices del Ejecutivo Nacional. Este mecanismo de protección social fue implementado en el año 2020, destinado a conductores de vehículos y motocicletas. Para hacer uso del cupo mensual deben poseer al menos 25,20 bolívares en el monedero del Sistema Patria.

Cronograma de distribución de la gasolina

El esquema se rige por el terminal de placa. Durante esta semana, los usuarios podrán abastecer los siguientes días:

Lunes 13 de octubre: Pueden surtir los números 7 y 8.

Martes 14 de octubre: Placas que finalizan en 9 y 0.

Miércoles 15 de octubre: Le corresponde a los números 1 y 2.

Jueves 16 de octubre: Es el turno de los terminales 3 y 4.

Viernes 17 de octubre: Dirigido a las placas 5 y 6.

Sábado 18 de octubre: Podrán abastecer quienes tengan placas que terminen en los números 7 y 8.

Domingo 19 de octubre: Para los terminales 9 y 0.

¿Cuáles son los métodos de pago?

Para cancelar los litros de combustible, los usuarios cuentan exclusivamente con el sistema BiopagoPDV directamente en las estaciones de servicio distribuidas en el territorio nacional. De esta manera, el Gobierno Nacional tiene como objetivo garantizar el acceso de los venezolanos a servicios esenciales, principalmente en materia de hidrocarburos.

Consulta la cantidad de litros restantes

Los conductores de vehículos disponen de 120 litros mensuales y los motociclistas hasta 60 litros cada mes. Si desea corroborar la cantidad restante puede enviar un mensaje de texto al número 3777 con la palabra “SALDO” o “GASOLINA” y de inmediato, le llegará una notificación con la información solicitada.