Cronograma de distribución de la gasolina subsidiada del 22 al 28 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Del 22 al 28 de septiembre, los venezolanos podrán optar por el cupo de gasolina subsidiada, un mecanismo de protección social implementado por el Ejecutivo Nacional en el año 2020. En este sentido, el esquema se rige por el terminal de placa del vehículo o motocicleta.

Para hacer uso del beneficio, deben disponer de saldo positivo en el monedero de Patria. Además, estar correctamente registrado en la plataforma digital. Luego, podrán acudir a cualquiera de las estaciones de servicio habilitadas a nivel nacional.

En cuanto al método de pago, cuentan exclusivamente con el sistema de BiopagoPDV, para agilizar el proceso y reducir el tiempo de espera en el lugar.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuántos son los litros de gasolina?

Los conductores de vehículos pueden surtir hasta 120 litros mensuales y los motociclistas hasta 60 litros al mes, por directrices del Gobierno Nacional.

Cronograma del 22 al 28 de septiembre de 2025

Lunes 22 de septiembre: Placas 7 y 8.

Martes 23 de septiembre: Placas 9 y 0.

Miércoles 24 de septiembre: Placas 1 y 2.

Jueves 25 de septiembre: Placas 3 y 4.

Viernes 26 de septiembre : Placas 5 y 6.

Sábado 27 de septiembre: Placas 7 y 8.

Domingo 28 de septiembre: Placas 9 y 0.

Así puedes consultar los litros restantes

Si deseas conocer los litros restantes, solo debes realizar un proceso simple desde tu equipo móvil. Al número 3777, envía la palabra SALDO o GASOLINA y espera la respuesta en pocos segundos.

¡Atención usuarios!