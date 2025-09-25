La Vinotinto tendría pactado un amistoso contra una de las selecciones más flojas del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva era está por comenzar dentro de la selección venezolana de fútbol, o por lo menos eso es lo que se espera. Luego de que a principios de septiembre se consumara el fracaso más importante en la historia de nuestro balompié, La Vinotinto empezará desde octubre a transitar un nuevo camino, que sí o sí debe desembocar en una clasificación al Mundial de 2030.

El primer paso dentro del rectángulo de juego será la doble fecha del mes de octubre, en donde Venezuela jugará el 10/10 ante su similar de Argentina, en un compromiso que se disputará en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami.

Pero aparentemente este no será el único juego de nuestra selección nacional en dicho mes. Según reportes extranjeros, La Vinotinto, que todavía busca nuevo director técnico, tendría ya pactado un segundo duelo amistoso para esta fecha FIFA, y de ser cierta la información, sería ante una de las selecciones peores rankeadas del mundo.

Venezuela enfrentaría a Belice

Y es que, en las últimas horas, se conoció que Venezuela tendría ya pautado un segundo amistoso para octubre, y este sería ante el combinado de Belice, todo según reporta el sitio web Breaking Belize News, uno de los medios más importantes de aquel país.

En un artículo escrito por el periodista Rubén Morales Iglesias, se detalla que el duelo entre La Vinotinto y el combinado caribeño se llevaría a cabo el 14 de octubre de este año, en el SeatGeek Stadium, ubicado en la ciudad de Chicago.

Belice está ubicada actualmente en el puesto 181 del ránking FIFA, 132 peldaños por debajo de Venezuela. Además, este amistoso representaría un contraste enorme para un combinado criollo que solo cuatro días antes habrá enfrentado a Argentina, la tercera mejor de la clasificación mundial.