Salomón Rondón: ¿Cuántos goles ha marcado al FC Barcelona?

Este jueves 24 de septiembre La Liga de España sigue la acción y está programada para cerrar la sexta jornada de la competición con los dos únicos juegos pendientes, entre Osasuna-Elche y Real Oviedo-Barcelona, este último con presencia venezolana: Salomón Rondón.

Justamente, porque el criollo es uno de los elegibles del técnico serbio, Veljko Paunović, para medirse a los azulgranas, un equipo sobre el que 'Salo' ya sabe lo que es anotarle goles.

Y no precisamente por una sola ocasión, sino que pudo repetir la dosis hasta en dos oportunidades, jugando en La Liga en su paso por el Málaga entre 2010 a 2012.

¿Cuándo Salomón Rondón le marcó al Barcelona?

Para encontrar esa primera diana ante los culés hay que tirar de hemeroteca y remontarse al 2012, cuando en La Rosaleda, hogar de Málaga, un 1 de enero el 'Gladiador' rubricó en la victoria de los blaugranas (1-4).

Jornadas después repitió pero en casa de Barcelona, el Camp Nou, el 2 de mayo del 2012 en otra victoria de la oncena catalana con marcador 4-1. Sin embargo, este tanto sería especial para el venezolano y lo admitió años después.

"Yo le hice gol a Barcelona en el Camp Nou y no lo celebré...no lo celebré porque amo al Barca. Lamentablemente estamos pasando por una situación mala, pero como todo en la vida saldremos de esto", comentó en una entrevista en La Vinotinto Podcast, también refiriéndose a esos días en que los resultados no acompañaban del todo a los azulgranas, del que jamás ha escondido su deseo de haber jugado en algún momento.

Por lo pronto, Salomón Rondón, que sumó 39 goles en su paso por España con Málaga (27) y Las Palmas (12), está en búsqueda de su primer tanto en la temporada 2025-26, después de participar en cuatro de los cinco juegos del equipo.