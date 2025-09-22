Fútbol Español

Resultados de la jornada 5 de LaLiga española

Barcelona y Real Madrid se encuentran en una ajustada pelea por la cima del campeonato

Por Stefano Malavé Macri
Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 11:48 pm
Barcelona golea a Getafe en casa
Este fin de semana se celebró la quinta jornada de LaLiga EA Sports de España, la cual tuvo diez emocionantes compromisos para tener un pequeño vistazo a lo que será el panorama de la clasificación en el transcurso de la campaña.

La fecha abrió con el duelo entre Real Betis y Real Sociedad, donde se impusieron los sevillanos ante unos donostiarras que aún no conocen la victoria, al igual que un Girona que se fue goleado por el Levante.

Real Madrid se mantiene líder tras vencer al Espanyol, aunque Barcelona, luego de imponerse ante Getafe, le pisa los talones. Atlético pasa por un mal momento al empatar contra Mallorca, mismo resultado que tuvieron Celta de Vigo y Rayo vallecano. Villarreal, Sevilla y Elche también suman de a tres.

Resultados - Jornada 5

  • Real Betis Balompié 3-1 Real Sociedad
  • Girona FC 0 - 4 Levante UD
  • Real Madrid CF 2 - 0 RCD Espanyol de Barcelona
  • Deportivo Alavés 1 - 2 Sevilla FC
  • Villarreal CF 2 - 1 CA Osasuna
  • Valencia CF 2 - 0 Athletic Club de Bilbao
  • Rayo Vallecano 1 - 1 RC Celta de Vigo
  • RCD Mallorca 1 - 1 Atlético de Madrid
  • Elche CF 1 - 0 Real Oviedo CF
  • FC Barcelona 3 - 0 Getafe CF

Domingo 21 de Septiembre de 2025
Fútbol Español