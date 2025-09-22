Resultados de la jornada 5 de LaLiga española

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se celebró la quinta jornada de LaLiga EA Sports de España, la cual tuvo diez emocionantes compromisos para tener un pequeño vistazo a lo que será el panorama de la clasificación en el transcurso de la campaña.

La fecha abrió con el duelo entre Real Betis y Real Sociedad, donde se impusieron los sevillanos ante unos donostiarras que aún no conocen la victoria, al igual que un Girona que se fue goleado por el Levante.

Real Madrid se mantiene líder tras vencer al Espanyol, aunque Barcelona, luego de imponerse ante Getafe, le pisa los talones. Atlético pasa por un mal momento al empatar contra Mallorca, mismo resultado que tuvieron Celta de Vigo y Rayo vallecano. Villarreal, Sevilla y Elche también suman de a tres.

Resultados - Jornada 5