¿Cuánto dinero recibe el ganador del Balón de Oro?

La ciudad de París celebrará, una vez más, la ceremonia para la entrega del Balón de Oro, el premio que otorga la revista France Football al futbolista más destacado a lo largo de la pasada temporada.

Treinta jugadores han sido nominados como contendientes a hacerse con este galardón. Se espera que, en esta ocasión, un nuevo nombre sea grabado en el trofeo más importante a nivel individual para un futbolista.

Al tratarse de un premio de alto valor a nivel deportivo, muchos creen que este representa de manera directa una recompensa económica para aquel que lo gane. Sin embargo, ¿es esto así?

¿Hay dinero de por medio?

La respuesta a esto es que no: el futbolista que se hace con el Balón de Oro no gana dinero por parte de France Football, del mismo modo que tampoco hay un premio en metálico para la ganadora del Balón de Oro femenino.

Sin embargo, distintos clubes ofrecen a sus jugadores una cláusula en sus contratos en caso de obtener distinciones individuales, entre ellas, la del Balón de Oro. Este caso ocurrió con Rodrigo Hernández, el actual ganador.

Recompensa por el Balón de Oro

El mediocampista español recibió una bonificación por parte de su equipo, el Manchester City, mientras que jugadores como Karim Benzema y aquellos madridistas que lo han ganado suelen tener un año de renovación automática de su contrato.

Incluso, el equipo anterior del jugador que gana el Balón de Oro puede tener una compensación estipulada en las cláusulas de transferencia, cosa que demuestra que un futbolista no gana dinero directamente por hacerse con el premio, mas sí existe una recompensa indirecta.