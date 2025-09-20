El Balón de Oro 2025: ¿Dónde y cuándo ver la gala?

Suscríbete a nuestros canales

La 69ª edición de la gala del Balón de Oro se celebrará en París el lunes 22 de septiembre en su sede tradicional, el Théâtre du Châtelet. Este emblemático recinto volverá a ser el epicentro de la atención mundial del deporte.

Para la audiencia global, la opción más accesible para ver el evento es la transmisión gratuita a través del canal oficial de YouTube de L'Équipe. Esta plataforma suele ofrecer la señal en vivo para aquellos países que no tienen un acuerdo de transmisión específico. Adicionalmente, se espera que Claro Sports también tenga una transmisión global a través de su canal de YouTube.

Transmisión por Regiones:

América Latina: La gala será transmitida en la mayoría de los países de la región por Claro Sports, que ofrecerá la cobertura en televisión y a través de su sitio web. En algunos países, como en Colombia, la transmisión también podría estar disponible por ESPN. En México, además de Claro Sports, los aficionados podrán verlo a través de Pluto TV.

España: La cobertura completa de la ceremonia estará a cargo de Movistar Plus+.

Estados Unidos: Los derechos de transmisión en el país norteamericano los tienen Paramount+ y CBS Golazo Network, que ofrecerán la gala en vivo.

Francia: El país anfitrión podrá seguir el evento a través del canal L'Équipe.

Alemania e Italia: La transmisión en vivo estará disponible a través de la plataforma de streaming DAZN.

Reino Unido: Los aficionados podrán sintonizar la gala por TNT Sports y en la plataforma de streaming discovery+.

La ceremonia, que comenzará a las 3:00 p.m. hora de Venezuela (21:00 hora de París), incluirá la llegada de las estrellas a la alfombra roja y la entrega de los diferentes premios, prometiendo una noche llena de glamour, emoción y reconocimientos a los mejores talentos del fútbol mundial.