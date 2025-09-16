Batalla por el Balón de Oro 2025 en el corazón de París

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 22 de septiembre de 2025 se entregará el Balón de Oro de la última temporada. Un año donde Ousmane Dembélé y Lamine Yamal fueron de los más destacados. En ese contexto, ambos mantienen una guerra abierta para alzarse con el premio más exclusivo del fútbol.

Dembélé campeón de un Triplete (Ligue 1, Champions League, Copa de Francia) la última temporada con el PSG; se enfrenta a un Yamal que ganó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España con el FC Barcelona. Títulos menores, pero que le dieron el reconocimiento del mundo del fútbol.

Ambos jugadores son los candidatos más fuertes para alzarse con el Balón de Oro de la campaña 2025-26. Desde Francia se señala que el PSG está presionando para que su jugador sea galardonado, pero hay una duda con respecto a Lamine, que en 2025 se mostró estelar en muchos juegos con el Barca.

¿Quién debe ganar el Balón de Oro de la temporada 2025-26?

Ousmane Dembélé completó una temporada impecable: Ligue 1, UEFA Champions League y Copa de Francia; también ganó la Supercopa de Europa y fue finalista en el Mundial de Clubes. Fue el jugador más determinante en cada campeonato y no se vio involucrado en escándalos.

Lamine Yamal, en cambio ha estado rodeado de mucha polémica, fiestas con enanos y mujeres contratadas de manera cuestionable. Gestos arrogantes con jugadores, declaraciones que lo alejan como ejemplo deportivo. Ganó LaLiga, pero ha estado en un entorno que lo expone mediáticamente.

France Football debe elegir a Ousma Dembélé si prevalece los títulos individuales, colectivos y el Fair Play. El Balón de Oro puede volver a ganarlo un francés, pero el matiz es que juega en el fútbol local; lo que ayudaría a consolidar al PSG como estandarte europeo de los últimos años.