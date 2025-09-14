El Real Madrid muestra interés en el "otro" Balón de Oro

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid esta negado a involucrarse con el Balón de Oro, que se celebrará este próximo 22 de septiembre. El club blanco ha optado esta medida luego de lo sucedido la edición pasada, cuando Rodri ganó el premio y no Vinicius o Carvajal, desde allí el Real Madrid declaró la guerra al Balón de Oro.

Muestra de ello es que hicieron caso omiso en sus redes sociales y en su web los jugadores blancos candidatos y candidatas a ganar este premio.

En esta edición Mbappé, Vinicius y Bellingham son los candidatos a ganar el Baló de Oro. Por su parte, Caroline Weir también participa en el premio en categoría femenina.

También, Huijsen se encuentra nominado al premio Kopa masculino y Linda Caicedo, al femenino. El guardameta merengue Courtois, por su parte, opta al premio Yashin en la categoría mejor portero. Hasta la fecha, el equipo blanco no ha hecho público en sus medios que estos siete jugadores y jugadoras están en pelea por el galardón.

Golden Boy

Sin embargo, frente al Golden Boy todo ha sido diferente. El Real Madrid sí le ha dado su atención a estos premios, develando en sus medios de comunicación los candidatos de la plantilla que están nominados a este galardón que dado Tuttosport, quien premia al futbolista más destacado inscrito en un club europeo y nacido a partir del 1 de enero de 2005.

Nominados madridistas al Golden Boy

Los jugadores blancos nominados son: Huijsen, Arda Güler, Endrick y Mastantuono, quienes se encuentran entre los 100 candidatos al Premio Golden Boy 2025. Tuttosport anunciará el ganador en diciembre.