El Real Madrid explota por un dato arbitral en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El debate arbitral vuelve a ser el centro del fútbol español. El Real Madrid vuelve a poner el punto sobre la mesa, luego del partido frente a la Real Sociedad, donde salieron indignado tras el arbitraje sufrido por Gil Manzano en Anoeta.

La expulsión de Huijsen fue el detonante del club blanco, sirviendo para recordar uno de los datos que más irritaron a todo el equipo merengue y su afición en lo que va de siglo XXI, el Barcelona ha disfrutado de un saldo de +65 expulsiones a favor, mientras que el Real Madrid presenta un balance negativo de -2 en LaLiga.

Evidentemente, la estadística resulta abismal desde el ojo madridista: en estos 25 años, el Barça ha disputado sus partidos en 65 ocasiones con superioridad numérica, mientras que el Madrid ha tenido que hacerlo en dos partidos en inferioridad.

La molestia desde las oficinas de Valdebebas se incrementa cuando se compara este dato con el de la Champions, donde el arbitraje pasa por manos de UEFA y de colegiados internacionales. En la Liga de Campeones, el saldo si refleja un equilibrio: +12 para el Barcelona y +13 para el Real Madrid.

El Madrid con claridad

Una diferencia mínima que, permite a los presididos por Florentino ver que no se trata de solo coincidencia estadística lo que sucede en LaLiga. Para la cúpula madridista, el panorama es claro: en España hay una tendencia arbitral que perjudica de forma abismal y sistemática al Real Madrid, mientras que en Europa el trato es mucho más neutral.