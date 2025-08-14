¿Lo ganará? El Balón de Oro le hace un guiño a Ousmane Dembélé (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

A 14 de agosto de 2025, la cuenta oficial del Balón de Oro publicó un vídeo que ha generado una gran expectación y debate en el mundo del fútbol.

En el clip, Ousmane Dembélé, reciente MVP de la Supercopa de Europa, se enfrenta al reto de elegir a los mejores ganadores del prestigioso premio de la historia. El delantero del PSG, nombra a figuras legendarias como Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.

Este tipo de contenido, aparentemente trivial, ha sido interpretado por muchos aficionados y expertos como un posible guiño o pista sobre el próximo ganador.

La aparición de Dembélé en un vídeo promocional del Balón de Oro en este momento específico, tras su destacada actuación en la Supercopa, ha encendido las alarmas de aquellos que buscan señales de quién se alzará con el galardón.

¿Una coincidencia o una pista?

El hecho de que el Balón de Oro haya elegido a Ousmane Dembélé, uno de los tres principales candidatos al premio junto a Lamine Yamal y Raphinha, no parece ser una simple casualidad.

Aunque la elección de Dembélé como protagonista del vídeo podría ser una mera estrategia de marketing para generar expectación, muchos se preguntan si esto podría ser un indicio de que ya se ha tomado una decisión.

En el pasado, el Balón de Oro ha utilizado estrategias similares para mantener el interés y el misterio en torno al premio. Sin embargo, en un año en el que la competencia es tan reñida, cada pequeña acción se analiza al milímetro.

El papel de Dembélé y su actuación estelar

El delantero francés ha tenido una temporada impresionante, culminando con la Supercopa de Europa, donde fue el jugador más valioso de la final.

Esta actuación de gala justo antes de la publicación del vídeo del Balón de Oro refuerza la idea de que Ousmane Dembélé está en la cúspide de su carrera y podría ser el máxima candidato para llevarse el premio.