Los países con más jugadores nominados al Balón de Oro

Una nueva lista sobre los nominados al Balón de Oro ha sido publicada por parte del medio Flashscore. Se trata de los países con más jugadores nominados al galardón dorado.

Países con más nominados

España domina el lista con 43 jugadores nominados al Balón de Oro en la historia de la gala. Muy de cerca se encuentran los Brasileños con 43 nominaciones.

Foto cortesía

Con una brecha un poco más abierta, pero en el top tres del ranking los jugadores de Argentina, quienes se sitúan con 27.

Seguido en la lista Uruguay (7), México (5), Chile (4), Colombia (3), Perú (1). Mientras que, los países que no han logrado tener un futbolista en las nominaciones del Balón de Oro se encuentran: Bolivia, Venezuela y Paraguay.