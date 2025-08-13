SUPERCUP

Super Cup: Ousmane Dembelé consigue la "guinda" que puede darle el Balón de Oro con otro importante galardón (+video)

El París Saint Germain selló su temporada redonda proclamándose campeón de la Super Cup

Por Neyken Vegas
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 06:31 pm
FOTO: CORTESÍA
Desde mitad de la temporada, el nombre de Ousmane Dembelé comenzó a sonar, para ser candidato al Balón de Oro y desde entonces no dejó de brillar, hasta finalmente convertirse en el principal candidato, gracias a la Supercopa de Europa que acaba de ganar con el París Saint Germain, siendo además el MVP de ese compromiso.

El conjunto francés tuvo un primer tiempo bastante discreto ante el Tottenham Hotspur, sin embargo, en los últimos 10 minutos igualaron el juego 2-2 de forma increíble, para forzar los penales instancia en la que se proclamaron monarcas.

Dembelé MVP:

El "Mosquito" volvió a ser determinante,. aunque no hizo su mejor partido. No obstante, fue quien repartió la asistencia "in extremis", para que Goncalo Ramos empatara el duelo en el minuto 94 y posteriormente, cumplió marcando en la tanda de penaltis.

Tras ser nombrado como el más destacado de este choque y sumar un nuevo trofeo en esta zafra, el delantero francés se pone como la principal figura entre los nombres que luchan por el Balón de Oro. Esto motivado, a todo lo conseguido a nivel general e individual em la reciente temporada.

Trofeos de Ousmane Dembelé en la reciente zafra:

  • Champions League 
  • Ligue 1
  • Supercopa UEFA
  • Copa de Francia
  • Supercopa de Francia

Estadísticas y logros individuales de Dembelé en la reciente zafra: 

  • Máximo goleador Ligue 1 (21 goles)
  • Mejor jugador del año Ligue 1
  • Mejor jugador del año de la Champions
  • Mejor Jugador de la Supercopa de la UEFA
  • 52 goles en 54 juegos en general.

Miércoles 13 de Agosto de 2025
