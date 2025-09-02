Lamine Yamal habla claro sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro

Suscríbete a nuestros canales

La estrella del FC Barcelona y la selección española, Lamine Yamal, en una reciente entrevista de RTVE, reveló que desea ganar el Balón de Oro. El extremo de 18 años, se encuentra entre los 30 nominados y como candidato fuerte junto Ousmane Dembélé (PSG).

Yamal comenzó hablando de los logros que desearía tener, refiriéndose en primer momento de la máxima competición europea “En lo colectivo ganar la Champions League con el Barça sería increíble” para luego decir “En lo individual todos los jugadores quieren ganar el Balón de Oro y el que te diga lo contrario está mintiendo, las dos cosas son un sueño", señaló mientras se encuentra en la concentración de La Roja.



Lamine sobre su nominación "Estar ahí con 18 años es algo que hay que valorar y ojalá se dé”.

El español, aseguró sobre el Balón de Oro “¿A quién se lo daría yo? A Messi y Neymar, son con los que más disfruto. Creo que Ney podría haber ganado uno en sus mejores años".

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro?

La ceremonia para la entrega del Balón de Oro 2025 se realizará el próximo 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet de París. El Barcelona tiene cuatro nominados, además de Lamine Yamal, esta Pedri, Lewandowski y Raphinha.