Lamine Yamal consigue un nuevo y precoz hito en la historia del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Pese al empate 1-1 entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca, el pasado domingo, Lamine Yamal logró sumar un nuevo hito a su lista de récords personales con esta organización.

En un partido sin mucho que destacar por parte de los catalanes, que fueron imprecisos en defensa, el extremo zurdo fabricó un penal (polémico) y lo pudo convertir para adelantar a los suyos en el primer tiempo del partido.

Un gol inédito

Aunque el protagonismo del joven delantero sea indebatible, puesto que a temprana edad se ha convertido en un referente ofensivo, previamente no había tenido la oportunidad de cobrar una pena máxima.

Por lo tanto, en esta oportunidad siendo el autor intelectual del penalti, no desaprovechó la oportunidad de ejecutar y convertir la primera pena máxima de su carrera en LaLiga.

Cabe destacar que, dicha conversión lo convirtió en el jugador más joven del equipo blaugrana que anota un penal en LaLiga en lo que va de siglo XXI (a sus 18 años y 49 días).

Por si fuera poco, Yamal ostenta múltiples récords con el FC Barcelona desde que debutó en la zafra 2022-2023, cuando fue convocado por el entrenador Xavi Hernández en el primer equipo. Entre ellos, destacan:

*Más joven en debutar en LaLiga con el Barça: 15 años y 290 días.

*Titular más joven en LaLiga: 16 años y 45 días

*Debutante más joven en UEFA Champions League con el Barça: 16 años y 68 días