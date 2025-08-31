LaLiga: ¿Cómo quedó la tabla de goleadores tras el partido de Barcelona?

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada de LaLiga ya es historia y cerró con un marcador sorpresivo en el duelo entre el Rayo Vallecano y el vigente campeón, el FC Barcelona. Justamente, en este compromiso ambos equipos no pasaron del empate a un tanto, aunque de sus estadísticas sí se puedan sacar conclusiones en otro apartado: el de goleadores.

Justamente, por el lado culé anotó el tanto del partido su estrella Lamine Yamal, para quedarse dentro del pelotón que hoy ocupa protagonizan el aspecto de goleadores en el recién iniciado certamen.

Un apartado que lidera con tres dianas Adrián Liso, del Getafe, aunque en esta fecha no pudo sumar a su cuenta, en la derrota de los suyos (3-0) contra Valencia. Con la misma cantidad de goles también quedó un Kylian Mbappé, que no pudo encontrar red contraria ante Mallorca, del mismo modo como Tajon Buchanan, ausente en tantos en la igualdad (1-1) con el Celta de Vigo.

Lamine Yamal y Vinicius se mantiene en el grupo de goleadores en LaLiga

No es sorpresa que las figuras del FC Barcelona y Real Madrid estén dentro de estas discusiones, más si cabe si los nombres son los de Lamine Yamal y Vinicius Jr. Ambos futbolistas anotaron para la causa de sus clubes, aunque con desenlaces distintos.

Por ejemplo, el extremo culé firmó su diana para la igualdad, mientras el tanto del merengue sirvió para sacar los tres puntos en ese cotejo complicadísimo que batallaron con Mallorca. Eso si, con sus goles ambos llegaron a dos en el torneo.

Una cifra goleadora que también ostentan ahora mismo jugadores como Ferrán Torres (Barcelona), Nicolas Pépé (Villarreal), Pere Milla (Espanyol) y Rafa Mir (Elche).

Después de este partido de Barcelona, la acción en LaLiga se retomará el viernes 12 de septiembre entre Sevilla-Elche, después de jugado el parón de selecciones.