Barcelona se queja del lamentable estado del campo del Rayo Vallecano (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La tercera jornada de LaLiga es protagonista por un duelo interesante entre el Rayo Vallecano y el vigente campeón, el FC Barcelona. Justamente, en este duelo no solo se tiene registro como protagonista lo hecho por los jugadores, sino que también hay muchos reflectores por un hecho lamentable que condiciona en parte el partido.

Se trata del estado del campo del recinto de Vallecas, que en distintas imágenes ha dejado demostraciones de no estar en las óptimas condiciones para afrontar un duelo duelo en la máxima división de una de las mejores ligas de Europa.

El gramado no está fresco y, de hecho, tiene muchísimas zonas en notable estado débil, que pondrá dificultades a dos equipos a los que les gusta jugar más de forma baja, en transiciones de lado a lado.

En Rayo Vallecano lamentaban recibir a Barcelona así

La realidad del recinto era tan evidente que uno de los referentes del club, Izi Palazón, no tuvo otro camino que reconocerlo en la previa del compromiso. “El césped está un poco irregular, se debe a los problemas en la ciudad deportiva, hemos entrenado en el estadio y se ha notado, pasar de solo de jugar los días de partidos a entrenar los siete días y se estropea", dijo.

Luego agregó: "Está un poco mal, lento... Es un césped como el jardín de mi casa. Parece que sea un pantanal, está blando y no rula bien el balón”.

A su vez, reconoció que este tipo de escenarios son complejos para mostrar un mejor nivel al espectáculo: “Nos sabe mal, el fútbol es espectáculo, que se vea buen fútbol y no se podrá hacer del todo bien, pero no es culpa nuestra. También estamos preocupados porque no nos queremos lesionar”.

Finalmente, Barcelona ya sabe que este partido es clave en sus aspiraciones en LaLiga, luego de que el Real Madrid haya ganado su juego ante Mallorca (2-1) y Atlético haya empatado con el Alavés.