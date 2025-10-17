La Rinconada: Una opción diferente que puede vencer a La Súper Kat y Miss Indiana

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de una nueva reunión de carreras, los rincones del país se llenan de conversaciones. Algunos hípicos aseguran que la tercera válida presentará un resultado sorpresivo. La mayoría de los análisis se centran en dos nombres: la veloz Miss Indiana o la fuerte atropellada de La Súper Kat. Ambas yeguas buscan una nueva victoria en La Rinconada este 2025.

Información: Datos de última hora La Rinconada

No obstante, en las horas previas a la competición, una nueva y sólida candidata capturó la atención de expertos y apostadores. Este giro inesperado en las proyecciones añade un elemento de emoción y convierte la carrera en un evento más impredecible para todos. Como es bien sabido, la bolsa a repartir adicional en esta competencia para ejemplares nacionales e importados, ganadores de cuatro, cinco y seis carreras, asciende a $26.000.

La prueba originalmente reunía once participantes, pero a mitad de semana se retiró la principal favorita, Lady Sophia. En este escenario, el entrenador Ramón García Mosquera inscribió a la yegua Yaqui Desings, que llevará la monta, una vez más, del aprendiz Luis Funes Jr., con un descargo de cuatro kilos. Su más reciente actuación fue el 31 de agosto donde arriba en la sexta casilla a solo nueve cuerpos de la ganadora Ambrosia.

Esta hija del semental Ruffalex en Corretina por Dynaformer, nacida y criada en el Haras Urama, regresa a la pista tras 49 días sin correr. Pertenece al Stud “Mo Cuishle”. De acuerdo con sus ejercicios previos y su desempeño en la cancha, Yaqui Desings se postula como una posible sorpresa en esta pareja carrera.

Carreras Pareja: Datos hípicos sorpresa La Rinconada

Todo está listo. Solo queda esperar el momento de la partida, cuando la adrenalina, típica de las carreras con pronósticos inciertos, se haga presente en el emocionante recorrido de 1.200 metros. La anticipación domina el ambiente. Los aficionados se encuentran al borde de sus asientos, listos para disfrutar de esta rápida competencia que promete intensidad y estará llena de sorpresas.