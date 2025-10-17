La Rinconada: Una de las presentadas por Henry Trujillo quedó retirada del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Como parte del tercer y último meeting de la temporada 2025, este domingo 19 de octubre se realiza la reunión número 40, con la programación de 12 competencias, que incluye dos pruebas selectivas: Edgar Ganteaume (GII) y Albert H. Cipriani (GII), mientras que, para el juego del 5y6 Nacional comenzará en la séptima competencia.

Yegua: 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En la novena competencia, tercera válida es para yeguas nacionales e importadas de cinco años, ganadoras de una (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

La tarde de este viernes 17 de octubre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales sobre una yegua que no participará en la prueba válida, y se trata de la tordilla Paint White (número 9), una entrenada de Henry Trujillo, nacida y criada en el Haras Los Caracaros, pues iba a reaparecer luego de 42 días sin correr y contaba con la monta del jinete aprendiz Jesús Adames.

En su última actuación pública del día 07 de septiembre no figuró entre los puestos de pizarra y se tuvo que conformar con duodécima posición a 20 cuerpos de Mi Goajira Adorada.

Motivo Retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH, está madura, presentó Claudicación Miembro Anterior izquierdo, lo que no le permitirá estar presente en la mencionada prueba válida para el juego de las mayorías.