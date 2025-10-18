MLB

Shohei Ohtani puede sentenciar la barrida de los Dodgers con este kilométrico cuadrangular

El conjunto californiano busca revalidar el título y va bien encaminado 

Por

Neyken Vegas
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 10:46 pm
FOTO: CORTESÍA
Lo que muchos estaban esperando, ya llegó: Shohei Ohtani fue determinante esta noche que está significando el cuarto triunfo en fila de los Dodgers de Los Angeles y la barrida contra los Cerveceros de Milwaukee.

El conjunto californianos está venciendo parcialmente 0-4 a los Cerveceros y todo el camino lo preparó justamente el "Fenómeno", demostrando todo su extraordinario poder con dos estacazos kilométricos. Además de haber lanzado seis episodios en blanco como abridor.

Shohei Ohtani la saca por partida doble:

El primero del nipón llegó cerrando el primer capítulo, cuando castigó a José Quintana con un enorme batazo que se desapareció a 446 pies de distancia por el jardín izquierdo.

Mientras que el segundo, viene siendo la "guinda del pastel" a su noche inolvidable y apareció en el cuarto episodio, superando sorprendentemente el recorrido del primero.

Ohtani esta vez castigó a al derecho Patrick aprovechando un cutter, para conectar un impresionante jonrón a 469 pies de distancia entre center y right, dejando a todos los presentes en el Dodger Stadium boquiabiertos.

