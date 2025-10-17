Reconocido periodista de farándula es expuesto por acoso sexual

Suscríbete a nuestros canales

De nuevo el nombre del periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante es foco de comentarios en redes sociales, tras las acusaciones que ha realizado Monick Huitrón. La mujer ha revelado un vídeo contando todo lo que vivió con el también presentador, que la llevaron a renunciar a su empleo.

Monick denuncia acoso sexual

La periodista de espectáculos y creadora de contenido para YouTube, ha informado en el clip que cuando tenía tan solo 21 años, Gustavo Adolfo la llevó a un apartamento para entregar un dinero a una señora de servicios. Monick, no imaginó que viviría un momento muy delicado y vergonzoso.

“El jefe (Gustavo) estaba recostado en su cama, desnudo, evidentemente yo me sorprendí, de momento te quedas paralizada. Él me lleva 10, 11 años, además era mi jefe”, dice.

Afirma que su respuesta fue muy clara y directa para el hombre. “¿Qué es esto?”, a lo que Gustavo Adolfo Infante respondió: “Relájate, ven y ponte cómoda conmigo”.

¿Qué sucedió luego?

La periodista asegura que intentó abandonar el lugar, pero la puerta estaba cerrada con llave, y no había nadie. Ante la situación Infante le pedía que se relajara y se pusiera cómoda, a lo que ella respondió que gritaría si no la dejaba ir.

Tras salir corriendo e impactada por la delicada escena, tomó la decisión de renunciar a su trabajo, ya que no quería seguir con una persona así como jefe.

Ha mencionado que mantuvo por mucho tiempo silencio, hasta ahora que ha decidido contar lo sucedido con el conductor De Primera Mano. “Dio la orden de que me bajaran de puesto, solo porque no quise compartir el colchón”, ha puntualizado.

Hasta el momento el hombre no ha respondido a las acusaciones de Monick Huitrón.