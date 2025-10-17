Villarreal quiere vencer y quitarle la racha positiva a Betis

Suscríbete a nuestros canales

Mañana desde las 12:30 horas, Villarreal recibirá a Betis en el Estadio de la Cerámica, por la fecha 9 de La Liga.

Así llegan Villarreal y Betis

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Real Madrid. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega triunfante luego de ver caer a Espanyol con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Villarreal es una fortaleza como local: sumó su cuarto triunfo consecutivo en el estadio Estadio de la Cerámica.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el tercer puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 1 PP).

En la próxima fecha de esta competencia, Villarreal se medirá con Valencia en el derbi de la Comunitat. El ansiado partido por los eternos rivales será el 25 de octubre, desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Mestalla.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 4 Betis 15 8 4 3 1 5 5 Atlético de Madrid 13 8 3 4 1 5

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 10: vs Valencia: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rayo Vallecano: 1 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Espanyol: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 10: vs Atlético de Madrid: 27 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mallorca: 2 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Valencia: 9 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Betis, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.