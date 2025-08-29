Periodista ‘tico’ arrastra a Ana Karina Manco por criticar a Costa Rica

Suscríbete a nuestros canales

La icónica actriz venezolana Ana Karina Manco, prendió fuego en redes sociales desde Costa Rica, tras protagonizar un encontrón vial que derivó en una descarga de críticas virales dirigidas al famoso lema tico, “Pura Vida”.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la criolla recordada por sus papeles en novelas como “La Mujer Perfecta” y “Amores de fin de siglo”, se quejó de la “irresponsabilidad” de las personas al momento de manejar, pues, fue víctima de un choque.

Periodista se le va encima a Ana Karina Manco

Después del revuelo que causó la actriz de 57 años, el periodista costarricense, Douglas Sánchez, le dejó un contundente mensaje en Instagram, en el que rechaza sus opiniones sobre el país latinoamericano y, resaltó el apoyo que han recibido los venezolanos en su tierra.

“Yo le recomiendo que vea primero los defectos de su país y cuando usted pueda decirnos a la cara a cualquier costarricense que en su país no es igual o peor, yo de verdad ese día le voy a tener por lo menos alguito de consideración a la opinión que usted emitió”, dijo en tono burlesco.

Asimismo, el comunicador criticó que, Manco generalizara su opinión de los ‘ticos’: “Las generalizaciones son odiosas, es como que yo diga que todos los venezolanos que vienen a Costa Rica a pedir refugio es gente mala”.

“Por una situación en concreto que a usted le ocurra, no quiere decir que todo el país sea así”, añadió Sánchez. Entre tanto, pidió respeto por la cultura e identidad de Costa Rica, pues, ha sido un país que “le ha dado abrigo a miles y miles de compatriotas venezolanos”.

¿Qué dijo Ana Karina Manco de Costa Rica?

A través de un video, Ana Karina visiblemente molesta, informó que, otro conductor le había chocado su carro. “Les tengo que contar lo que es vivir en Costa Rica. Es el país más agresivo para manejar, aquí todos te tiran el carro, los camiones te quieren matar”, dijo.

“El ‘Pura Vida’ es una mentira. La gente más agresiva que he conocido en mi vida está aquí. Todos chocan, todos gritan, las mujeres se bajan y te insultan. Este país es pura publicidad”, agregó la venezolana.

En cuestión de minutos, el clip se viralizó y generó una respuesta contundente desde la televisión tica. Verónica Bastos, periodista y conductora del programa La Mesa Caliente en Telemundo, no se contuvo y respondió directamente a Manco, tildándola de “malagradecida”.

“Mi país se caracteriza por recibir a todos aquellos que salen del del suyo buscando una mejor vida (…) ¿por qué no te regresas al tuyo? Te compro el boleto de avión, no mereces vivir entre los míos que según tú, son tan agresivos”, aseveró la periodista.