Liga de Francia 2025-26

EN VIVO: En el estadio el Parque de los Príncipes, PSG se impone ante RC Strasbourg 1 a 0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Por

MeridianoBet
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 03:04 pm
EN VIVO: En el estadio el Parque de los Príncipes, PSG se impone ante RC Strasbourg 1 a 0
Suscríbete a nuestros canales

Al minuto 5, los locales consiguen el triunfo parcial por 1 a 0 sobre RC Strasbourg, con el gol de Bradley Barcola.

 

La previa del encuentro entre PSG y RC Strasbourg por Liga de Francia 2025-26 :

 

Así llegan PSG y RC Strasbourg

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, PSG se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Lille. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 11 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, RC Strasbourg derrotó 5-0 a Angers. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 7 en su arco.

El local está puntero y alcanzó 16 puntos (5 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (5 PG - 2 PP).

Clément Turpin fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio el Parque de los Príncipes.

Formación de PSG hoy

Luis Enrique presentó una alineación 4-3-3 con Lucas Chevalier defendiendo la portería; Warren Zaire Emery, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo y Lucas Hernández en la zaga; Senny Mayulu, Lee Kangin y Désiré Doué en el centro del campo; y con Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola en el ataque.

Formación de RC Strasbourg hoy

Por su parte, Liam Rosenior salió a jugar con una estrategia 3-4-3, con Mike Penders en la portería; Guela Doué, Lucas Hogsberg, Ismael Doukouré en la línea defensiva; Abdoul Ouattara, Samir El Mourabet, Valentín Barco y Ben Chilwell en el mediocampo; y Julio Enciso, Joaquín Panichelli y Diego Moreira en la delantera.

    Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Las más leídas

      Las más leídas

      Las más leídas

      Tag de notas

      • Zona Apuestas

        • Últimas noticias

        BEISBOL

        FARÁNDULA

        HIPISMO

        TEMAS DE HOY:
        Hipismo La Rinconada Carreras LVBP Shohei Ohtani
        Viernes 17 de Octubre de 2025
        VE
        Escoge tu edición de meridiano.net favorita
        VE (Venezuela)
        US (USA)
        Zona Apuestas