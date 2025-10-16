Mira lo que dice Aidan O'Brien sobre el posible regreso del jinete Ryan Moore a la acción hípica

Suscríbete a nuestros canales

El jinete británico Ryan Moore no pudo cumplir con sus compromisos de montas previstos a lo que restaba de la presente temporada 2025, pues el pasado 30 de agosto se pudo conocer que sufre una lesión desde hace mucho tiempo y ese día, el entrenador Aidan O’Brien reveló ante una conferencia con medios de comunicación que el reconocido jockey europeo sufrió una fractura de su fémur derecho.

En esa oportunidad O’Brien señaló que la fractura sufrida por Moore no es leve y es de grado cuatro, considerada como la escala médica más grave y a su vez agregó: “Es increíble que haya podido seguir compitiendo con esto. Nos dijeron que tuvo mucha suerte de que el hueso no se rompiera del todo, porque estaba en estado crítico”.

Ahora bien, este jueves 16 de octubre el trainer irlandés salió nuevamente a declarar acerca del estado de salud del látigo inglés y el posible regreso a la acción competitiva que sería pospuesto para el año 2026.

De acuerdo con la publicación del medio digital Irish Examiner, el destacado preparador dijo lo siguiente: “Ryan parece estar en buena forma y creo que está llegando allí. Me imagino que será el año que viene (antes de que vuelva a montar), por lo que no veo nada diferente”.

Desde principio del mes de septiembre, Moore ha estado fuera de la acción y quien ha estado en su sustitución es el jockey belga Christophe Soumillon quien ha demostrado ser capaz y estará presente en la Breeder’s Cup este mismo mes en Del Mar.

Mientras que, para el caso de Moore no estuvo presente en diversas competencias hípicas importantes como: El Festival de Campeones de Irlanda, el fin de semana del Gran Premio Arco de Triunfo en París-Francia y el Día de los Campeones del Futuro en Newmarket, Gran Bretaña, al mismo tiempo es el jinete habitual de la cuadra de O'Brien desde el año 2015.