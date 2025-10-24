El picante beso de Peso Pluma y Kenia Os en los Premios Billboard 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Premios Billboard 2025 se encendieron con el picante beso entre Peso Pluma y Kenia Os en pleno escenario y frente a cientos de asistentes en el James L. Knight Center de Miami.

El cantante de corridos tumbaos recibió por parte de su novia el galardón “Premio Billboard Vanguardia” y, aunque sabía del reconocimiento se sorprendió por la presencia de Kenia Os en el escenario.

Sin duda para la mexicana fue un honor entregar el premio, pero, es más grande para Peso Pluma que expresó su emoción por la sorpresa. Además, agradeció profundamente a Os, a todo su equipo y, por supuesto, a sus fans que lo han apoyado durante años.

El besucón entre Peso Pluma y Kenia Os

Antes de finalizar su discurso, el público de los Premios Billboard 2025 no dejaron la oportunidad de pedir a gritos un beso entre los artistas.

Peso Pluma sin pensarlo dos veces besó a Kenia Os en los labios, dejando el momento más viral de la gala en vivo.

La pareja llegó junta a la alfombra en donde derrocharon ternura y amor antes las cámaras.