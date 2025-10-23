MLB y NBA, el dominio extranjero que desafía la historia deportiva

Suscríbete a nuestros canales

Durante décadas, Estados Unidos fue el epicentro del talento en MLB y NBA. Las grandes ligas giraban en torno a sus figuras locales, con estilo, ritmo y poder. Pero en 2025, esa hegemonía se diluye ante el impacto creciente de deportistas extranjero con niveles superlativos.

En MLB, Shohei Ohtani y Juan Soto lideran el espectáculo desde Japón y República Dominicana. La NBA cuenta con Nikola Jokić, Luka Dončić que redefinen el juego desde Europa. El talento extranjero ya no es excepción, es norma dominante en ambas poderosas ligas.

Este cambio no solo es estadístico, también simbólico. Las academias, el scouting y las narrativas deportivas se reconfiguran ante un mapa global sin dueño exclusivo. El dominio extranjero obliga a repensar el modelo estadounidense y aceptar que el deporte ya no tiene fronteras.

Top 10 mejores deportistas de la MLB en 2025

Aaron Judge - Estados Unidos Shohei Ohtani - Japón Cal Raleigh - Estados Unidos Tarik Skubal - Estados Unidos Bobby Witt Jr - Estados Unidos Vladimir Guerrero Jr - Canadá - República Dominicana Juan Soto - República Dominicana Julio Rodríguez - República Dominicana José Ramírez - República Dominicana Eugenio Suárez - Venezuela

Top 10 mejores deportistas de la NBA en 2025