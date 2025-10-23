Breeders’ Cup: José Francisco D’Angelo listo para conquistar su primera prueba de Campeonato de Criadores

Suscríbete a nuestros canales

La próxima semana se llevará la edición 42 de la Breeders’ Cup, con un total de 14 carreras de Grado 1, que serán las últimas de la temporada en la máxima categoría. La Breeders’ Cup, que forma parte de la escogencia de los campeones de cada temporada en sus divisiones, este año tendrá al entrenador venezolano José Francisco D’Angelo como protagonista en la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) con la sensacional Shisospicy, que contará con la monta de Irad Ortiz Jr.

Breeders’ Cup: José Francisco D’Angelo listo para su primera victoria en la Copa de Criadores

La Breeders’ Cup tendrá una cartelera de 24 carreras repartidas entre viernes y sábado. El Campeonato de Criadores con sus 14 pruebas Stakes repartirá 34 millones de dólares. La Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) será en distancia de 1.000 metros en pista de grama y repartirá un millón de dólares. Un total de 18 ejemplares fueron inscritos para este evento que será la quinta carrera dentro de la programación de la jornada del sábado 1 de noviembre en Del Mar, San Diego, California.

Dentro de esta nómina de 18 ejemplares se encuentra Shisospicy, una hija de Mitole en la yegua Mischief Galore por Into Mischief. Una roana de tres años que tiene en su haber cinco victorias en ocho presentaciones con una producción de $1.570.270 para sus conexiones del Morplay Racing LLC, que luego accedió a una participación para esta linajuda corredora al Qatar Racing LLC.

La mañana de este jueves 23 de octubre en la pista de Keeneland, la entrenada por José Francisco D’Angelo, ejercitó 600 metros con el control de su jinete habitual Irad Ortiz Jr., con una pasada de 37 flat calificada como la segunda mejor marca de 12 que lo hicieron durante la jornada de este día.

José Francisco D’Angelo, como Irad Ortiz Jr., calificaron el ejercicio como “Excelente” y “Gran condición” para enfrentar a un grupo de machos. D’Angelo, además, afirmó que “es lo que buscamos”. Tres furlongs con salida al galope. Fácil, muy bien. Estamos contentos”.

Shisospicy tiene reservado un vuelo directo el lunes desde Cincinnati a California.