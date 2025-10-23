Hijo del argentino Candy Ride que costó $850,000 fue la sensación de la tercera sesión de Yearlings

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 22 de octubre fue celebrada la tercera sesión de la subasta Kentucky October Yearlings 2025 en Newtown Paddocks, Lexington, Kentucky. Tras tres días de venta, la edición de este año continuó registrando resultados que muestran una tendencia al alza respecto a la renovación récord del año pasado. La recaudación bruta de la sesión fue de $19,546,500, superando el récord anterior de la sesión, establecido el lunes.

Fasig Tipton: Hijo de Cady Ride encabezó la subasta con $850,000

Un potro hijo de Candy Ride (ARG) lideró la tercera sesión al ser vendido por $850,000 a DJ Stable, procedente de la consignación de Gainesway, agente. El potro castaño es hijo de Unrivaled Princess (Tapit), hija de Unrivaled Belle, millonaria y ganadora de múltiples títulos de Grado 1, y hermana completa de Unique Bella, dos veces campeona y millonaria. Hip 843 fue criado en Kentucky por Liberty Road Stables.

Durante esta sesión también destacó un hijo de Good Magic por $550,000 vendido por $550,000 a Mahmud Mouni de la consignación de Woods Edge Farm, agente. El potro castaño es el primer hijo de la yegua Carats y Cake (Bernardini). La familia inmediata incluye al millonario ganador de Grado 2 Lewis Bay y a los ganadores de stakes de grado Misconnect, Winslow Homer y Lost Raven.

Dos hembras de mayor precio que alcanzó el tope de $500,000, fue una hija de Nyquist vendida a Mayberry Farm, procedente de la consignación de Blandford Stud (Padraig Campion). Y la segunda con el mismo valor, fue para una hija de Justify vendida a Trade Winds Farm, procedente de la consignación de Darby Dan Farm. Esta potra gris o ruana es la segunda cría de Winter Sunset (Tapit), ganadora de múltiples stakes de grado.

En tres sesiones, se vendieron 821 yearlings por $53,177,500, un 25.6% más que el total acumulado de 820 yearlings vendidos en tres sesiones por $42,325,500. El promedio móvil aumentó un 25.5%, hasta $64,772, en comparación con el promedio comparable de $51,616 en 2024. La mediana se mantuvo estable en $30,000 durante las sesiones, un 50% más que la mediana de $20,000 de tres sesiones de finales de año. La tasa de RNA hasta el miércoles fue del 19.7%.