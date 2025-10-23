Serie Hípica del Caribe: Eddie Felson se gana boleto para Panamá

Suscríbete a nuestros canales

Las eliminatorias rumbo a la Serie Hípica del Caribe 2025 a correrse en el hipódromo Presidente Remón está en su máxima expresión. Este domingo el hipódromo Camarero, ubicado en Canovanas, Puerto Rico, desarrolló un programa de ocho carreras con dos pruebas selectivas, ambas clasificatorias a la Serie Hípica del Caribe 2025. Entre los stakes se corrió el Copa Trofeo Don Tommy Muñiz con una Eddie Felson con la monta de Jorge Vélez.

Serie Hípica del Caribe: Eddie Felson se clasificó para Panamá

Este domingo el hipódromo Camarero, dentro de su programación fue celebrada la Copa Trofeo Don Tommy Muñiz, clasificatoria para el evento de caballos importados, la Copa Invitacional de Panamá 2025. El ganador fue Eddie Felson, tercer candidato para el Establo Tony Guzmán y el entrenador Jason Lisboa.

Con la monta de Jorge I. Vélez, Eddie Felson venció al gran favorito Upstanding, que venía de establecer récord de pista y distancia en su última presentación. Para la TV de Camarero, los propietarios aseguraron que tienen la posibilidad de llevar al importado a Panamá. De manea, que van a representar a Puerto Rico en la presente Seri Hípica del Caribe.

Vale acotar, que Tony Guzmán es también propietario del triplecoronado Carismático, que por lesiones conocidas no viajará a Panamá.

Esta carrera se desarrolló con el récord horse, Upstanding, en la punta hasta promediar el último codo, hasta que Eddie Felson, que lo persiguió durante ese recorrido en parciales de :24.42, :47.33, 1:10.72 y 1:35.81. Una vez que Vélez, hizo correr a su conducido se mostró con solvencia para desplazarse en franca ganancias hasta la meta y eclipsar el reloj en 1:49.97 para 1,800 metros.



