Raptors y Maple Leafs cambian sus horarios para ceder espacio a la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto se enfrentarán a partir de este 24 de octubre en el primer juego de la Serie Mundial. El compromiso se llevará a cabo en el Rogers Centre, casa del conjunto canadiense. Ante este histórico momento, los demás equipos profesionales de la ciudad han modificado sus horarios para evitar la superposición de eventos.

Este es el caso de los Maple Leafs de la National Hockey League (NHL) y los Raptors de Toronto de la National Basketball Association (NBA). La decisión fue anunciada por Keith Pelley, presidente y director ejecutivo de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), propietaria de ambos equipos.

Horario Estelar para la Serie Mundial

El Rogers Centre, ubicado en el centro de Toronto, albergará los Juegos 1 y 2 de la Serie Mundial (al mejor de siete encuentros) el viernes y el sábado, respectivamente. Cada partido está programado para las 8:00 p.m. (hora del este de los Estados Unidos).

“Los aficionados de los deportes de Toronto son, sin lugar a dudas, los seguidores más apasionados del mundo, y estamos orgullosos de que los equipos de la ciudad se unan y les den a estos aficionados la oportunidad de experimentar un momento significativo en la historia de nuestra ciudad y nación”, declaró Pelley.

Cambios en la agenda deportiva

Para apoyar a los Blue Jays y asegurar que los aficionados puedan seguir los juegos, se realizaron los siguientes cambios:

El primer partido de local de los Raptors contra Milwaukee, programado para el viernes, se adelantó de las 7:30 p.m. a las 6:30 p.m.

El partido de los Maple Leafs contra Buffalo, programado para el sábado, se adelantó de las 7:00 p.m. a las 5:00 p.m.

Adicionalmente, los Leafs también ajustaron el horario de inicio del partido del martes contra Calgary a las 6:00 p.m., y los Raptors recibirán a Houston a las 6:30 p.m. el miércoles. Estos cambios se coordinan con los Juegos 3 a 5 de la Serie Mundial, que se jugarán lunes, martes y miércoles.

“Cada uno de estos cambios de horario es bastante complejo y requiere la cooperación de muchas partes interesadas, incluyendo las respectivas ligas, entrenadores y jugadores de los Leafs, Raptors, equipos rivales y locutores”, explicó Pelley. “Les agradecemos a todos su apoyo mientras trabajamos para que este sea un momento muy especial para los aficionados de Toronto, ya que nos unimos para apoyar a los Blue Jays”.

Como detalle adicional para los seguidores, los Maple Leafs y los Raptors también mostrarán los juegos de la Serie Mundial en el tablero de video del Scotiabank Arena, una vez que finalicen sus respectivos partidos.