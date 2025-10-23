Bateo vs pitcheo: La verdadera rivalidad de Blue Jays y Dodgers en la Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

No solo fue coronarse en la Serie de Campeonato en la Postemporada 2025 de las Grandes Ligas. Tanto Toronto Blue Jays como Los Angeles Dodgers han hecho merito todo el año para convertirse en los finalistas a pelear por el título en la Serie Mundial.

Después de aniquilar a New York Yankees de la mano de Vladimir Guerrero Jr., los canadienses dejaron en evidencia que el 'Clásico de Otoño' era su destino. Aunque mostraron un ligero bajón en la final de la Liga Americana contra Seattle Mariners, la ofensiva fue su principal herramienta para mantenerse vivos y aspirar a su tercer cetro en la historia.

Del otro lado, la mejor versión de la rotación de Los Angeles Dodgers se vivió en la presente Postemporada de Las Mayores. Tres victorias de Blake Snell, una efectividad casi inmaculada (0.68) de Tyler Glasnow, un juego completo de Yoshinobu Yamamoto y una presentación inédita de tres jonrones y 10 ponches de Shohei Ohtani son los causantes de que la franquicia de Hollywood esté a un paso de convertirse en bicampeones de MLB.

El pitcheo de Dodgers vs el bateo de Blue Jays

Durante la temporada regular, los Toronto Blue Jays dominaron las Grandes Ligas en porcentaje de contacto, alcanzando un impresionante 80.5%, de acuerdo con MLB Stats. Esto significa que los bateadores de Toronto fueron excepcionalmente efectivos al hacer contacto con la pelota, lo que les permitió mantener una sólida consistencia ofensiva a lo largo del año.

Por otro lado, los abridores de los Dodgers se destacaron por su habilidad para generar ponches, registrando una tasa de "whiff" del 39.4%, la más alta de MLB. Esta impresionante cifra demuestra la capacidad de los lanzadores de Los Ángeles para dominar a los bateadores con su repertorio de lanzamientos, provocando que los rivales no pudieran hacer contacto con la pelota de manera efectiva.

Ambas estadísticas dejan en evidencia lo que podría ser un enfrentamiento reñido de principio a fin entre ambas organizaciones en la Serie Mundial 2025. El Juego 1 se jugará el próximo sábado 25 de octubre desde el Rogers Centre en Toronto.