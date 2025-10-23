NBA: Por esta razón el FBI arrestó a jugador de Miami Heat

Suscríbete a nuestros canales

El base del Miami Heat, Terry Rozier, fue arrestado la madrugada del jueves en Orlando, Florida, como parte de una investigación del FBI relacionada con apuestas deportivas. Según reportó Shams Charania de ESPN, la operación está siendo dirigida por el Distrito Este de Nueva York, que ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles sobre los arrestos vinculados al caso.

Bajo investigación por apuestas sospechosas

Las autoridades comenzaron a seguirle la pista luego de detectar movimientos sospechosos en las apuestas sobre su desempeño durante un partido entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans en marzo de 2023. En aquella ocasión, varias casas de apuestas notaron un aumento inusual de dinero apostado al “under” de sus estadísticas justo antes del encuentro. Rozier solo jugó 10 minutos y salió alegando una lesión en el pie, lo que despertó sospechas.

Su abogado, Jim Trusty, aseguró que Rozier ya había colaborado tanto con la NBA, como con el FBI en 2023, y que en ese momento la liga no encontró evidencia de ninguna infracción. La liga también confirmó que había cerrado su propia investigación sin sanciones. El jugador de 31 años se encuentra en el último año de su contrato por 96.3 millones de dólares, firmado en 2021 con los Hornets antes de ser traspasado a Miami.

Este caso se conecta con el escándalo de apuestas que involucra a Jontay Porter, exjugador de los Raptors, quien fue suspendido y posteriormente se declaró culpable de manipular su rendimiento en partidos. Porter enfrenta sentencia en diciembre, mientras otros implicados negocian acuerdos judiciales.

El comisionado Adam Silver habló recientemente sobre el tema, señalando que la liga trabaja junto a las casas de apuestas para evitar manipulaciones.

“Estamos aprendiendo sobre la marcha y aplicando controles adicionales”, dijo.

El arresto de Terry Rozier marca un nuevo capítulo en un problema que la NBA intenta frenar antes de que siga afectando la integridad del juego.