La lucha silenciosa de Victoria Beckham contra los problemas alimenticios

Suscríbete a nuestros canales

Por años la exintegrante de Spice Girls, Victoria Beckham luchó en silencio con problemas alimenticios derivado de una tendencia de no comer grasa que inició en la década de los 90.

La primera vez que la esposa de David Beckham habló sobre el tema fue en un documental para Netflix y, ahora, en una reciente entrevista para el podcast Call Her Daddy profundizó más en su lucha y cómo por miedo no rompió el silencio.

Victoria Beckham tenía problemas alimenticios sin que nadie a su alrededor lo supiera, su estricta dieta era tomada por sus allegados, incluido su pareja, como disciplina y compromiso por lo que hace, sin embargo, la empresaria estaba al borde del abismo.

“Tenía demasiado miedo de hablar con nadie. Sentía que no podía confiar en nadie”, admitió.

Aunque el retirado futbolista se percataba de sus hábitos eran visto como parte de su estricta rutina profesional, esto cambió cuando decidió contar su verdad.

Origen de los problemas alimenticios de Victoria Beckham

Según el testimonio de Victoria Beckham, su obsesión por las dietas estrictas inició con la tendencia de los años 90 en no consumir grasa.

“Todo el mundo estaba obsesionado con el ‘sin grasa, sin grasa, sin grasa’. Empecé a tenerle miedo a comer cualquier cosa que tuviera grasa”, confesó.

A raíz de esto, su mentalidad cambió y se sentía “aterrorizada” de ciertos alimentos y se volvió extremadamente consciente de cada cosa que ingería. La situación escaló por la presión mediática en sus años con el grupo.

La empresaria recuerda como la prensa británica analizaba constantemente su cuerpo. “Un minuto era ‘Porky Posh’ y al siguiente ‘Skinny Posh’. Eso te confunde completamente. Pierdes la noción de la realidad”, explicó.

David Beckham pieza clave en la lucha de Victoria

Cuando decidió hablar de sus hábitos alimenticios, su esposo David Beckham fue el primero en ayudarla y darle su apoyo emocional, convirtiéndose en pieza clave para superarse.

“Él siempre supo que yo era muy disciplinada, pero no conocía el trasfondo. Fue quien cambió mi rutina de entrenamiento”, contó.