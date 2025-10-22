MLB: Números de Blake Snell ante Toronto ilusionan a los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo, Blake Snell, ha sido confirmado como el abridor del Juego 1 de la Serie Mundial por parte de los Dodgers de Los Ángeles, respaldado por una actuación dominante ante los Azulejos de Toronto el pasado 9 de agosto. En ese encuentro, Snell lanzó cinco entradas impecables, permitiendo solo tres hits, sin carreras limpias, con tres boletos y diez ponches.

Pero eso no es todo, a lo largo de su carrera, los canadienses son el tercer mejor equipo a los que Snell ha abanicado con un total de 97 ponches en 79 innings de labor. Sólo superado por los Yankees (99) y los Rockies (124).

Historial brillante frente a Toronto

Snell no solo brilló en agosto: su historial contra los Azulejos es consistentemente sólido. A lo largo de su carrera, mantiene una efectividad de 2.39 frente a Toronto, una cifra que lo posiciona como uno de los lanzadores más efectivos contra esa franquicia. Pero eso no es todo, de por vida Toronto le batea para un pobre .195 ante los envíos del siniestro, la tercera más baja en toda la Liga Americana.

Expectativas altas para el Juego 1

El Juego 1 de la Serie Mundial no solo marca el inicio de la batalla por el campeonato, sino también una oportunidad para que Blake Snell reafirme su estatus como uno de los lanzadores más confiables en octubre. Su rendimiento reciente y su dominio histórico contra los Azulejos lo convierten en una pieza central en las aspiraciones del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles en repetir su titulo logrado en 2024.