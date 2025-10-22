Estados Unidos: Investigarán a quienes retiren más de esta cantidad en cajeros automáticos

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos ha reforzado sus medidas de control sobre los retiros de efectivo, alertando que cualquier persona que retire grandes sumas de dinero podría ser objeto de seguimiento por las autoridades. Dicha decisión busca proteger el sistema financiero y evitar que se utilice el efectivo para actividades ilícitas como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u operaciones sospechosas.

Límites diarios en cajeros automáticos en Estados Unidos

Los bancos en EEUU establecen restricciones de retiro de efectivo que suelen oscilar entre 300 y 1.500 dólares al día, dependiendo de la cuenta y la institución financiera. Estas medidas no solo protegen a los usuarios, sino que también garantizan que los cajeros automáticos dispongan de suficiente dinero para todos los clientes, evitando problemas de disponibilidad y fraudes.

Cada entidad financiera tiene la facultad de ajustar los límites de retiro a solicitud del cliente, y en la mayoría de los casos, se requiere autorización previa o acudir directamente a la sucursal. Además, si se detectan movimientos inusuales o intentos repetidos de retiro en poco tiempo, los bancos pueden reducir temporalmente los límites para proteger tanto al usuario como al sistema bancario.

Cualquier retiro, depósito o transferencia que supere los 10.000 dólares debe ser reportado a las autoridades. Este control permite que las agencias federales rastreen el origen y destino del dinero, garantizando que no se esté utilizando en actividades ilegales. Así, se mantiene la seguridad del sistema financiero y se previenen riesgos económicos.

Foto: Cajero EEUU

Pero además, dividir grandes sumas de dinero en múltiples operaciones menores para evadir los límites, conocido como “estructuración”, también se considera sospechoso. Este comportamiento activa alertas automáticas y puede derivar en investigaciones formales por parte de la Red de Control de Delitos Financieros y otras agencias del Tesoro.

Por ende, los ciudadanos que necesiten retirar montos superiores a los límites diarios deben comunicarse previamente con su banco o emplear métodos electrónicos de transferencia.