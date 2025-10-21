¿Viajas a Estados Unidos? Conoce los artículos prohibidos en tu maleta documentada

Suscríbete a nuestros canales

Viajar hacia Estados Unidos implica cumplir con normas estrictas de seguridad, especialmente en lo que respecta al equipaje documentado. Este tipo de maleta, que se entrega antes de abordar y se transporta en la bodega del avión, suele pasar por distintos controles y manipulaciones. Por eso, el Departamento de Transporte estadounidense recomienda evitar incluir ciertos objetos que pueden extraviarse, romperse o tener un valor significativo.

El dinero en efectivo, las tarjetas bancarias, joyas o cámaras deben mantenerse siempre bajo tu supervisión, estos objetos son muy vulnerables al robo o daño durante el traslado. La mejor opción es llevarlos en el bolso de mano o mochila personal, donde puedas tenerlos a la vista durante todo el trayecto.

Al viajar, los documentos personales son fundamentales, por ello, el pasaporte, la visa, los boletos de viaje o las llaves no deben ir en la maleta documentada. También aplica para medicamentos o documentos únicos, como manuscritos o recuerdos familiares, si se extravían, pueden ocasionar grandes inconvenientes e incluso impedir tu ingreso al país.

Los objetos delicados como gafas, frascos de vidrio o botellas deben viajar protegidos y, preferiblemente, en el equipaje de mano. Durante el manejo del equipaje en la bodega, las maletas se apilan y se mueven con fuerza, lo que puede causar rupturas. Envuélvelos con materiales suaves o colócalos en compartimientos acolchados para reducir el riesgo.

Recomendaciones para tu equipaje de mano

El Departamento de Transporte aconseja preparar una bolsa de mano pequeña y flexible que quepa debajo del asiento. Allí deberías colocar los artículos esenciales, frágiles y de valor, además, incluir una muda de ropa, artículos de higiene y objetos básicos para las primeras 24 horas resulta clave ante posibles retrasos en la entrega de la maleta documentada.