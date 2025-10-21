Visa Familiar para venezolanos en Panamá: Conoce los 6 pasos clave, requisitos y horarios oficiales

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de Venezuela en Panamá emitió una actualización de los requisitos y pasos necesarios para tramitar la Visa Transeúnte Familiar Venezolano, un documento indispensable para quienes desean reunirse con sus familiares en el país. Dicho beneficio aplica a diversos vínculos, entre ellos cónyuges, hijos menores, padres y suegros de ciudadanos venezolanos, reforzando así la política de reunificación familiar.

Atención por orden de llegada y horarios definidos

La atención a los solicitantes se realiza de forma presencial bajo un sistema de orden de llegada. El horario establecido para llevar a cabo este trámite es de lunes a viernes, desde las 8:30 am hasta las 12:30 pm. Este esquema busca brindar una organización más fluida para los usuarios y garantizar una atención equitativa y ordenada en las instalaciones consulares.

Documentos obligatorios para la solicitud

Entre los principales requisitos exigidos destacan:

Pasaporte vigente con una validez mínima de seis meses.

Fotografía reciente, tamaño 3x3 cm o 2x2 pulgadas, con fondo blanco y sin lentes.

Planilla de solicitud descargada desde el perfil de Instagram del Consulado.

Estos elementos son fundamentales para iniciar el procedimiento y deben presentarse correctamente para evitar retrasos o rechazos.

Uno de los aspectos más importantes es la comprobación del lazo familiar con el ciudadano venezolano. Para ello, se deben consignar documentos como el acta de nacimiento o de matrimonio, siempre registrados en Venezuela, además, se requiere un pago consular de 60 dólares en efectivo, el cual debe realizarse en la taquilla oficial el día de la cita, cubriendo los gastos administrativos correspondientes.

Requisitos adicionales en casos con menores de edad

Cuando la solicitud involucra niños o adolescentes, se debe entregar una copia apostillada del acta de nacimiento. También es obligatorio incluir la cédula o pasaporte del familiar venezolano con quien se busca el reencuentro, permitiendo a las autoridades verificar la relación y la autenticidad de la documentación presentada.

Finalmente, el Consulado enfatizó que todos los solicitantes deben acudir personalmente, respetando el orden de llegada para garantizar un servicio justo.