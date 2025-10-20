Sistema Patria: Estos son los bonos que estarán activos desde hoy, 20 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este lunes 20 de octubre, el Sistema Patria comenzará a activar nuevos bonos para los usuarios registrados en su monedero digital, dichos pagos forman parte de los programas sociales del Gobierno venezolano.

Los beneficiarios reciben notificaciones directamente en sus teléfonos mediante mensaje de texto del número 3532 o a través de la aplicación veMonedero, lo que les permite confirmar de manera rápida y segura la recepción de los fondos. Esta herramienta digital facilita el acceso a la información sobre los montos asignados y la disponibilidad de los pagos.

Bonos activados desde el 20 de octubre

Entre los bonos que comenzarán a pagarse este 20 de octubre destacan el Ingreso contra la Guerra Económica, el Bono Fin de Año, la Misión Robert Serra, la Gran Misión Chamba Juvenil y el Movimiento Social Somos Venezuela. Cada uno está dirigido a un grupo específico, desde pensionados hasta jóvenes participantes en proyectos formativos y sociales.

El Ingreso contra la Guerra Económica está destinado a los pensionados del IVSS y a los integrantes de la Misión 100% Amor Mayor, con un monto estimado de 9.950 bolívares, superior a los 7.800 bolívares entregados en septiembre.

El Bono Fin de Año, también para pensionados, tiene un pago aproximado de 1.990 bolívares, funcionando como complemento económico en esta etapa del año.

El Bono Misión Robert Serra, creado en 2013, apoya a los jóvenes en proyectos de emprendimiento y desarrollo personal, con un monto estimado de 990 bolívares. Además, los participantes de la Gran Misión Chamba Juvenil y del Movimiento Social Somos Venezuela recibirán aproximadamente 1.057,50 bolívares, como estímulo por su participación en actividades formativas y comunitarias.

Cabe destacar que los montos de los bonos pueden variar según disposiciones del Ejecutivo Nacional, y los valores presentados corresponden a aproximaciones basadas en pagos históricos. Se recomienda a los beneficiarios revisar periódicamente sus cuentas en Patria o la aplicación veMonedero para confirmar la acreditación de los fondos y cualquier actualización en los montos asignados.