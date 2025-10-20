Embajada de EEUU actualiza tarifas y métodos: Así será el pago de la visa americana de turista B1/B2

Suscríbete a nuestros canales

El procedimiento para tramitar la visa americana de turista B1/B2 se actualizó el 14 de julio de 2025, según informó la Embajada de Estados Unidos en México. Los ajustes incluyen nuevas modalidades de pago, eliminación de entidades bancarias antiguas y variaciones en los costos de entrega del documento, dicha actualización tiene como objetivo hacer el proceso más ágil y accesible, especialmente para quienes prefieren realizar pagos digitales.

Tarifas vigentes de la visa

La tarifa general para solicitar la visa B1/B2 es de $185 dólares estadounidenses. No obstante, los menores de 15 años cuentan con una tarifa reducida de $15 dólares, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

El padre o tutor sea mexicano y solicite la visa al mismo tiempo.

El padre o tutor tenga una visa B1/B2 vigente por 10 años.

En este caso, la visa tendrá una duración de 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, según lo que ocurra primero. Estos beneficios fueron diseñados para facilitar los trámites familiares y reducir los costos para los padres.

Registro y creación de cuenta

Para iniciar el proceso, el solicitante debe ingresar a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv y crear una cuenta en el sistema oficial de citas. Luego, debe seguir los pasos del formulario hasta llegar a la sección de “Pago”, donde podrá elegir entre dos modalidades disponibles:

Pago en efectivo, o

Pago por transferencia electrónica (SPEI).

Ambas opciones son seguras y permiten que el sistema registre el pago una vez completada la transacción.

Si el solicitante opta por el pago en efectivo, debe imprimir la hoja de referencia que proporciona el sistema y acudir a una sucursal de Scotiabank o BanBajío, entregando el comprobante de pago al cajero. Desde el 11 de julio de 2025, Banamex dejó de aceptar pagos para este trámite.

Por otra parte, el pago por transferencia SPEI se ha convertido en la alternativa más práctica, pues permite realizar el proceso en línea desde cualquier banco. El sistema genera las instrucciones específicas para completar la transacción de manera rápida y sin necesidad de desplazamientos.

Nuevos costos de entrega del documento

Uno de los cambios más relevantes de este año se refiere a los gastos de envío de la visa. Antes, la tarifa de solicitud incluía la entrega, pero ahora el solicitante debe pagar un monto adicional si desea recibirla por paquetería. Los precios actualizados son:

$400 pesos mexicanos si se envía al domicilio.

$320 pesos mexicanos para retiro en sucursal DHL.

Sin costo adicional, si se recoge en los Centros de Atención al Solicitante (CAS) ubicados en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, y otras ciudades.

Confirmación del pago y próximos pasos

Luego de completar el pago, el solicitante recibirá un correo electrónico desde [email protected] confirmando la aprobación de la transacción, lo cual puede tardar hasta dos días hábiles. A partir de ese momento, podrá agendar su cita consular y continuar con el proceso de solicitud.