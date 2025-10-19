El pasaporte de EEUU pierde status: Fuera del top 10 por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

El pasaporte de Estados Unidos ha experimentado una caída significativa en su clasificación, pasando del puesto 7 al 12 en el Índice de Pasaportes Henley 2025. Esta es la primera vez que el documento estadounidense queda fuera del exclusivo grupo de los diez pasaportes más poderosos del mundo.

Los ciudadanos estadounidenses ahora pueden ingresar sin necesidad de visado a 180 destinos, una cifra que representa una disminución respecto a los 182 destinos que tenían acceso en julio, cuando ocupaban el lugar 10 junto a Islandia y Lituania. En la actualidad, Estados Unidos comparte su nueva posición con Malasia, un país asiático conocido por su alto desarrollo económico.

Cambios en la clasificación

Mientras Lituania ha mantenido su posición en el ranking, Liechtenstein ha ascendido al décimo puesto. El liderazgo del Índice sigue estando dominado por países asiáticos, con Singapur en la cima (193 destinos), seguido por Corea del Sur (190) y Japón (189).

Un informe de una firma global, ampliamente difundido por medios internacionales, atribuye esta caída en el ranking a una pérdida progresiva de influencia y reciprocidad internacional por parte de Estados Unidos. Entre los factores que han contribuido a esta disminución se encuentran decisiones recientes de varios países:

• Brasil reintrodujo el visado obligatorio para ciudadanos estadounidenses en abril.

• China excluyó a EEUU de sus listas de exención de visado.

• Papúa Nueva Guinea y Myanmar realizaron ajustes que restringieron el acceso sin visa para estadounidenses.

• Vietnam no incluyó a EEUU en sus recientes ampliaciones de entrada libre.

• Somalia implementó un nuevo sistema de eVisa que también afectó negativamente la puntuación.

Estos cambios han deteriorado la posición global de movilidad de los ciudadanos estadounidenses, reflejando un cambio en las dinámicas internacionales.

Un índice referencial

El Índice de Pasaportes Henley, que se actualiza mensualmente y evalúa 199 pasaportes y 227 destinos, es considerado una referencia global sobre movilidad internacional. Con datos proporcionados por la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA), este índice ofrece una visión clara sobre cómo se posicionan los pasaportes en el contexto global.